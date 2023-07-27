ВРП Нижегородской области вырос на 5% вопреки прогнозам. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Валовый региональный продукт Нижегородской области вырос на 5% за пять месяцев 2023 года. Таким образом, в регионе складывается положительная динамика по восстановлению экономики. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время ежегодного отчета в Заксобрании 27 июля, информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона, рост на 5% - это отличный результат, потому как за весь прошлый год этот показатель составил всего 0,1%, и тогда специалисты давали прогнозы о его падении на 8%. Однако этого не случилось.

- У нас, действительно, одна из сильнейших экономик федерального уровня. Она способна выдержать даже серию мощнейших ударов, обеспечить скорейшее восстановление экономики страны, став локомотивом роста по многим направлениям – при нашем с вами внимании и поддержке, нашей сплоченной и усердной работе на благо региона, - подчеркнул Глеб Никитин.

В целом по России прирост валового внутреннего продукта за пять месяцев составил 0,6%.