Университетскую стартап-студию откроют в ННГУ им. Лобачевского. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Студия для развития университетских стартапов появится в ННГУ им.Лобачевского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отмечается, проект команды Нижегородского НОЦ и ННГУ им.Лобачевского стал победителем конкурса Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

В общей сложности бюджет проекта превысит 220 млн рублей, а партнером станет компания «Промавто». Реализовать стартап-студию планируют уже в этом году.

- Стартап-студия будет инвестировать в университетские стартапы, заниматься их развитием от идеи до стадии масштабирования продукта, - добавил Глеб Никитин.