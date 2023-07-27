СК проверяет информацию о нарушении прав детей-сирот в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-сирот в части выдачи жилищных сертификатов. Об этом сообщается на сайте СК России.

По данным ведомства, в СМИ прошла информация о том, что нижегородским детям-сиротам отказались выдавать сертификат на жилье, сославшись на то, что якобы в представленных ими документах есть сведения, которые лишают их этого права.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход проверки и поручил и.о. руководителя следственного управления по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить о ее итогах.