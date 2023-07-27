Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Ветлужском районе

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Стрелица Ветлужского муниципального округа открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Медучреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новый ФАП закуплено современное медоборудование: электрокардиограф, тонометр внутриглазного давления, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислородный ингалятор и многое другое.

Как рассказал главный врач Ветлужской районной больницы Алексей Кудрявцев, ФАП будет обслуживать более двадцати населенных пунктов. Прием будет вести шесть дней в неделю фельдшер с 36-летним стажем.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» реализуется в Нижегородской области в 2021-2025 гг. За это время планируется построить пять городских поликлиник, семь офисов врачей общей практики и множество фельдшерско-акушерских пунктов. В свою очередь, капитальный ремонт выполнят более чем в 700 объектах здравоохранения региона.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».