Холероподобный вибрион нашли в воде на Гребном канале

Нижегородцам не рекомендуют купаться на Гребном канале. Фото: Мария СОРОКИНА

Холероподобный НАГ-вибрион нашли в воде на территории Гребного канала в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, бактерию обнаружили в ходе ведения работ по мониторингу качества воды в зонах отдыха.

- Холероподобный вибрион не вызывает случаев заболевания холерой, однако свидетельствует о наличии условий для выживания бактерий, вызывающих кишечные заболевания, - говорится в сообщении пресс-службы.

Нижегородцев призывают внимательно относиться к своему здоровью и не купаться вне отведенных для этого мест. Территория на Гребном канале пригодна для отдыха, но не для купания.

- Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - добавили в Роспотребнадзоре.

Актуальную информацию о состоянии пляжей можно посмотреть на сайте регионального Роспотребнадзора.