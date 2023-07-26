Грозы накроют Нижегородскую область в ночь на 27 июля

Фото: Нижновэнерго

Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ночь на 27 июля. Об этом сообщает «Нижновэнерго» со ссылкой на Росгидрометцентр.

Согласно информации, непогода придет в регион в ближайшие 1-3 часа и сохранится всю ночь. Прольются дожди, прогремят грозы, а ветер усилится до 16 метров в секунду. Впрочем, в Нижнем Новгороде уже дует ощутимый ветер при температуре воздуха 23 градуса.

В связи с надвигающейся стихией энергетики Нижегородской области работают в усиленном режиме. К оперативному реагированию готовы более 200 бригад, в распоряжении имеется 302 резервных источника электроснабжения.

Сегодня, 26 июля, тропические ливни накрыли Москву: за один только час в столице выпала половина месячной нормы осадков.