Нижегородский губернатор поздравил Сергея Кириенко с днем рождения

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с днем рождения. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале.

– Настоящий человек и большой профессионал! Искренне хочу поблагодарить его за поддержку важных для региона проектов! – написал глава региона. – Самое главное, что в центре для него всегда - люди, их потребности и чувства. Желаю всегда идти только вперёд! Здоровья и сил на всё!

Напомним, что в 2021 году Сергей Кириенко был председателем оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и приезжал в город в начале августа, чтобы оценить крупнейшие объекты благоустройства. Тогда в ходе осмотра были посещены площадь Горького, улица Большая Покровская, Чкаловская лестница, Нижегородский кремль, парк «Швейцария»,территория ярмарки и Стрелки.

Также Сергей Кириенко проехался от Большой Покровской до улицы Ильинской на ретро-трамвае, следовавшему по маршруту №2.