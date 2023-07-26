Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде будет готов в феврале 2024 года

Эскиз станции канатной дороги через Оку. Фото: Урбантех

Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде будет подготовлен в феврале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Урбантех».

Представители компании-концессионера опровергли появившиеся в интернете слухи о том, что сроки проектирования перенесли на осень 2023 года.

- Согласно условиям концессионного соглашения, заключенного Правительством Нижегородской области и ООО «Урбантех», проектная документация по канатной дороге через Оку должна быть подготовлена до февраля 2024 года включительно. Таким образом, информация о переносе сроков проектирования не является достоверной, - отметили в компании.

В настоящее время утверждены трассировка и эскизы будущих станций и опор. Когда проект будет готов, в Нижнем Новгороде будут организованы его общественные обсуждения.

Напомним, будущая канатная дорога соединит станцию метро "Заречная" в Ленинском районе и парк "Швейцария" на проспекте Гагарина. Время в пути составит всего 15 минут.