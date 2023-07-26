Малоимущих нижегородцев освободили от платы за соцнайм жилья. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижнем Новгороде малоимущих граждан освободили от квартплаты при социальном найме жилья. Такое решение поддержали депутаты на заседании Гордумы 26 июля, сообщает пресс-служба органа власти.

Как отметила председатель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина, возможность освобождения от платы за найм жилья предусмотрена Жилищным кодексом России, теперь эта мера поддержки стала доступна и жителям Нижнего Новгорода.

- Теперь, когда на муниципальном уровне будет разработан соответствующий порядок, малоимущие граждане смогут воспользоваться этой возможностью, которая станет для них подспорьем в непростой финансовой ситуации, – сказала Инна Ванькина.