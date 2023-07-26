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НовостиОбщество26 июля 2023 13:49

Малоимущих нижегородцев освободили от платы за соцнайм жилья

Такое решение приняли депутаты на заседании Гордумы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Малоимущих нижегородцев освободили от платы за соцнайм жилья.

Малоимущих нижегородцев освободили от платы за соцнайм жилья.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижнем Новгороде малоимущих граждан освободили от квартплаты при социальном найме жилья. Такое решение поддержали депутаты на заседании Гордумы 26 июля, сообщает пресс-служба органа власти.

Как отметила председатель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина, возможность освобождения от платы за найм жилья предусмотрена Жилищным кодексом России, теперь эта мера поддержки стала доступна и жителям Нижнего Новгорода.

- Теперь, когда на муниципальном уровне будет разработан соответствующий порядок, малоимущие граждане смогут воспользоваться этой возможностью, которая станет для них подспорьем в непростой финансовой ситуации, – сказала Инна Ванькина.