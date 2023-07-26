Снаряды времен войны откопали рабочие в Канавинском районе

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде рабочие случайно откопали несколько артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

- Опасная находка была сделана во время земляных работ на территории Канавинского района. Она представляла собой несколько артиллерийских снарядов разного калибра времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - рассказали в ведомстве.

На место ЧП вызвали саперов со служебной собакой. Ищейка подтвердила, что в снарядах содержатся взрывчатые вещества. Их вывезли на специальный полигон и уничтожили.

В Росгвардии напоминают, что при обнаружении подобных объектов их нельзя трогать, необходимо звонить в полицию.