В Нижнем Новгороде стартовала регистрация на онлайн-экомарафон проекта «360» компании Эн+

Началась регистрация участников онлайн-экомарафона «Лето без пластика», который является частью волонтерского проекта «360» компании Эн+.

В течение 21 дня участники будут выполнять задания от чат-бота Нерпы - маскота проекта и получать баллы. Их можно будет обменять на призы в магазине марафона. За балы можно будет приобрести кружки, сумки-шоперы, термосы и другие вещи для экологичной жизни с символикой проекта «360».

Чтобы зарегистрироваться, нужно активировать бота https://t.me/mirplus_bot в Телеграме (нажать «Начать») или http://vk.me/mir.plus во ВКонтакте (написать слово «участвую»). При регистрации в Телеграме надо указать свой профиль в ВКонтакте - магазин призов будет работать только в этой соцсети.

Волонтерский проект «360» это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. История проекта началась в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтеров Эн+ вышли на берег Байкала и очистили его от мусора.

Марафон проходит в четвертый раз, его продолжительность в три недели обусловлена тем, что новые привычки закрепляются в нашей жизни через 21 день. С 2020 года участниками марафона стали больше 3 тыс. человек из разных регионов России. Подробнее о правилах проведения марафона можно узнать на сайте https://online.project-360.ru/.