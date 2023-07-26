Дзержинск приобретет в лизинг 13 единиц спецтехники для уборки города

Фото: Администрация Дзержинска

К предстоящему осенне-зимнему сезону автопарк МБУ «Город» пополнится 13 единицами спецтехники. Это второе крупное обновление автотранспортного парка предприятия за последние 10 лет. На лизинговую закупку из бюджета города выделено 106 миллионов рублей.

«С 2019 года мы постепенно обновляем автопарк предприятия. Имеющаяся техника до начала обновления была значительно изношена, и это, конечно, сказывалось на оперативности и качестве уборки. Вариант, когда машина полсмены работает, а две смены ее восстанавливают, меня категорически не устраивал. Поэтому четко обозначил задачу – начать поэтапное обновление техники, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Да, нам нужен чистый и ухоженный город, порядок в котором наводится силами муниципального предприятия. Новая техника позволит решать задачи, которые ставим мы перед собой и горожане перед нами».

Автопарк МБУ «Город» пополнит самосвал камаз, лаповый снегопогрузчик, три автомобиля газель NEXT, один из которых оснащен автовышкой, а второй с манипулятором автопогрузчика, трактор «Беларус», две комбинированные дорожные машины, оснащенные бункерами пескоразбрасывателей, передними гидроповоротными отвалами и подметальными щетками, и два фронтальных мини-погрузчика.

«Это современные автомобили, в них применены новые технические решения. Большинство единиц – комбинированные, их можно будет использовать при содержании дорог круглогодично, – рассказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин. – Например, связка из спецмашин: лапового погрузчика, нескольких самосвалов и закупленного в прошлом году грейдера позволяет в самые сжатые сроки проводить большой объем работ по уборке снега с городских дорог. А мини-погрузчики прекрасно зарекомендовали себя при уборке общественных пространств прошлой зимой. Самосвал можно оснастить пескарем и отвалом для очистки дороги от снега, а летом поставить ёмкость 8 кубических метров и использовать для полива».

В настоящее время материально-техническая база МБУ «Город» насчитывает более 50 спецмашин и единиц малой механизации, которые задействованы в уборке городских общественных территорий и автомобильных дорог в круглогодичном режиме.