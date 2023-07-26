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НовостиНедвижимость26 июля 2023 12:37

Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде стоит 700 тысяч рублей

Она оказалась самой бюджетной за первую половину 2023 года
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде стоит 700 тысяч рублей.

Самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде стоит 700 тысяч рублей.

Фото: Авито.

Стоимость самой дешевой квартиры в Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2023 года составила 700 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «ГиперНН».

Чаще всего наиболее бюджетные варианты обнаруживаются в старом жилом фонде солидного возраста: это деревянные двухэтажные дома или народная стройка. Наибольшее количество таких домов расположено в Ленинском и Канавинском районах. В предлагаемых квартирах нет ремонта, центрального отопления, а удобства зачастую находятся на улице.

Именно к таким квартирам относится жилье, которое продавалось за 700 тысяч рублей. Дом на две квартиры 1937 года постройки находится на улице Алма-Атинской в Ленинском районе. В нем есть свет, газ, холодная вода и печь. Туалет расположен на улице.