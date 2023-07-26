Созданное нейросетью граффити появится в Нижнем Новгороде. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде появится граффити, изображение для которого сгенерирует нейросеть. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Поучаствовать в создании необычной уличной картины смогут все нижегородцы. Для этого необходимо написать на почту molodoi.nizhny@yandex.ru то, с чем ассоциируется Нижний Новгород: рисунки, стихи, песни, рассказ о любимых местах и прочее. Все полученные данные будут загружены в нейросеть, которая в итоге сгенерирует изображение.

Граффити будет посвящено Нижнему Новгороду в статусе Молодежной столицы России. Его художники нанесут на навесы подземных переходов в районе стадиона «Нижний Новгород». Сообщения на указанный почтовый ящик принимаются до 30 июля.