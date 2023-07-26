Ночной забег состоится в Нижнем Новгороде 29 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде 29 июля впервые состоится ночной забег. Спортсмены будут преодолевать дистанции в 2, 5 и 10 километров. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Стартовая и финишная площадка будет находиться около катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Соревнование начнутся в 20.00 и продлятся два с половиной часа. В завершение мероприятия пройдет церемония награждения победителей.

Ночной забег проведет агентство «Рейтинг/спорт», которое ежегодно организует полумарафон «Беги, Герой!». По словам директора агентства Наталии Бочаровой, ночные забеги сейчас в тренде: с обеих столицах, например, в них участвуют тысячи спортсменов.

- В Нижнем Новгороде до сих пор таких забегов не проводилось. Надеемся, что это станет еще одной спортивной летней традицией, - подчеркнула Наталия Бочарова.