Штрафы на 40 млн рублей получили нижегородские водители за неоплату парковок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нижегородские водители заплатили штрафов на сумму около 40 миллионов рублей за неоплату парковок. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании Гордумы, пишет NewsRoom24.

В общей сложности платные парковки принесли в городскую казну порядка 65 млн рублей. Удивительный факт: штрафы за неоплату парковок намного превысили доходы от самих платных стоянок, которая составила всего 25 млн рублей.

Как сообщалось, ранее с начала года нижегородским водителям было выписано более 45 тысяч постановлений за неправильное использование платных парковок.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают 114 платных парковок на 5858 машин. Большинство из них находится в центре города, где сосредоточена большая часть деловой жизни мегаполиса.