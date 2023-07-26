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НовостиАвто26 июля 2023 11:20

Штрафы на 40 млн рублей получили нижегородские водители за неоплату парковок

Прибыль от штрафов превысила доход от самих парковок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Штрафы на 40 млн рублей получили нижегородские водители за неоплату парковок.

Штрафы на 40 млн рублей получили нижегородские водители за неоплату парковок.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нижегородские водители заплатили штрафов на сумму около 40 миллионов рублей за неоплату парковок. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании Гордумы, пишет NewsRoom24.

В общей сложности платные парковки принесли в городскую казну порядка 65 млн рублей. Удивительный факт: штрафы за неоплату парковок намного превысили доходы от самих платных стоянок, которая составила всего 25 млн рублей.

Как сообщалось, ранее с начала года нижегородским водителям было выписано более 45 тысяч постановлений за неправильное использование платных парковок.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают 114 платных парковок на 5858 машин. Большинство из них находится в центре города, где сосредоточена большая часть деловой жизни мегаполиса.