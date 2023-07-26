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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:55

Бастрыкин взял под контроль уголовное дело нижегородки с неудачным кесаревом сечением

Жительница Нижнего Новгорода обвинила акушеров в инвалидности сына
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Бастрыкин взял под контроль уголовное дело нижегородки с неудачным кесаревом сечением.

Бастрыкин взял под контроль уголовное дело нижегородки с неудачным кесаревом сечением.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела о нижегородке, которая в результате неудачного кесарева сечения подхватила инфекцию, а ее сын остался инвалидом. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Пострадавшая женщина во всем винит акушеров роддома ГКБ №40, где и проходили роды. По ее словам, решение о родоразрешении было принято врачами слишком поздно, вследствие чего наступили необратимые последствия для плода, а у самой роженицы развилась инфекция.

По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - говорится в сообщении СК.