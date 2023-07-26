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НовостиОбщество26 июля 2023 10:27

Мэрия не видит ценности в уничтожаемой мозаике на фасаде детсада в Нижнем Новгороде

Яркое панно советских лет закрывают утеплителем
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Советскую мозаику на фасаде детского сада уничтожают в Сормовском районе.

Советскую мозаику на фасаде детского сада уничтожают в Сормовском районе.

Фото: СОЦСЕТИ

Мэрия Нижнего Новгорода не видит ценности в советской мозаике на фасаде детского сада «Парус», которую закрывают утеплителем. Об этом заявили в департаменте строительства и капитального ремонта.

Об уничтожении уникального полотна на фасаде детсада в Сормове стало известно после того, как нижегородцы сообщили об этом в соцстеях. Местные жители считают, что из-за того, что произведения советского монументально-декоративного искусства не имеют статуса ОКН, со временем город их потеряет вовсе, и таким образом, Нижний Новгород лишится культурного разнообразия.

В мэрии подтвердили, что здание детского сада №394 на улице Героев Космоса, построенное в 1978 году, не является объектом культурного наследия, поэтому ее решили не сохранять.

- Мозаика на фасаде здания не представляет художественной ценности с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, градостроительства, - отметили в депстрое.

Также в мэрии уточнили, что ремонт фасада проводится из-за жалоб родителей на холод в группах и спальнях детского сада, где зимой температура не превышает 18 градусов.