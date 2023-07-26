Один из входов в Нижегородский кремль закроют на ремонт 27 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вход в Нижегородский кремль через ворота у Ивановской башни будет закрыт 27 июля с 10 до 18 часов. Об этом сообщает ГБУ НО «Нижегородский кремль».

В это время там будет проводиться плановый ремонт входной группы. Планируется, что специалисты управятся за день, и уже к вечеру проход будет открыт.

Нижегородцев и туристов просят учесть этот факт во время прогулок по кремлю и его окрестностям. Для удобства пешеходов будет установлена временная навигация.