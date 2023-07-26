«Нижновэнерго» проведёт День клиента 27 июля

27 июля 2023 года с 11:00 до 19:00 состоится День клиента на площадке Штаба общественной поддержки по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 61.

Руководство филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» проконсультирует потребителей по вопросам электроснабжения и электропотребления.

С ноября 2022 года очный приём посетили более 212 человек: жители Нижнего Новгорода и ряда районов Нижегородской области.

Напоминаем, День клиента проходит каждый четверг. Необходима предварительная запись по телефону +7 (831) 431-85-64. Звонки принимаются до 16:00.