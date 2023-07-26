45-летняя женщина погибла в ДТП в Балахне

Один человек погиб и двое пострадали в столкновении легковушек под Нижним Новгородом. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Один человек погиб и двое пострадали по вине 39-летней женщины-водителя в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла ранним утром 26 июля на улице Энгельса в районе дома №54 – все случилось на перекрестке, оборудованном светофорами.

- Водитель «Опеля» при повороте налево не уступила ехавшему прямо автомобилю «Лада Веста», за рулем которого находился 18-летний молодой человек, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате от удара «Опель» улетел в кювет. Находившаяся на пассажирском сиденье 45-летняя женщина погибла на месте, сидевшая рядом 16-летняя девушка получила травмы. Также пострадал 18-летния пассажир отечественной легковушки.