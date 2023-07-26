Памятную капсулу заложили в фундамент будущего ЖК на улице Черниговской

Реализация проекта по реновации улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Мартынов.

Символическую капсулу с посланием потомкам заложили в фундамент будущего комплекса на улице Черниговской. Накануне, 25 июля, в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония, приуроченная к получению разрешения на строительство и старту работ по редевелопменту. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Комсомолки».

– Улица Черниговская была позором речного фасада Нижнего Новгорода. Безусловно, огромное историческое наследие этой территории заставляет относиться к ней с трепетом и желанием её возродить, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Теперь мы являемся свидетелями старта проекта, который предполагает новое строительство уникальной сложности. План и мечта – сделать высокотехнологичную улицу, которая будет конкурировать с лучшими живыми и привлекательными туристическими улицами Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что реновации подлежит территория на правом берегу Оки от Канавинского моста до метромоста. Здесь планируется построить более 127 тысяч квадратных метров недвижимости. Доминантой обновленного пространства станут два небоскреба, соединенные парящим мостом. Высота одного из них составит 100 метров – это будет самое большое здание в Нижнем Новгороде. В этом элитном жилом комплексе разместится 582 квартиры.