Мурал в честь судостроителя Николая Жаркова появился в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Мурал с портретом судостроителя Николая Жаркова появился в Нижнем Новгороде. Граффити с изображением бывшего гендиректора завода «Красное Сормово» нарисовали возле дома №2 по улице Ефремова в Сормове, где он жил. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

На торжественном открытии мурала присутствовали чиновники и родственники Николая Жаркова. По словам его дочери Галины Жарковой, люди всегда относились к ее отцу с большим уважением.

- Государство также высоко оценило его заслуги - он является почетным гражданином Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Героем Труда России. Очень приятно, что молодежь чтит память таких заслуженных людей. Огромное всем спасибо! – сказала она.

Художники изобразили портрет Николая Жаркова на фоне судна с надписью «Красное Сормово» на борту. Николай Жарков возглавлял «Красное Сормово» более 30 лет. О нем всегда говорили как о человеке с безупречной репутацией, талантливом конструкторе и грамотном управленце. Судостроитель умер в апреле 2022 года на 85-м году жизни.