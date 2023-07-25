«Динамо» по пенальти проиграл «Пари НН» в Кубке России 25 июля

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» со счетом 2:1 обыграл «Динамо» из Москвы в домашнем матче группового этапа Кубка России 25 июля. На трибунах «Нижнего Новгорода» в этот вечер собрались 9486 зрителей.

Уже на 7й-минуте игры 7-й номер нижегородцев Эдгар Севикян открыл счет. Буквально через пару минут Виталий Ботнарь пропустил в дальний угол ответный мяч от динамовца Ярослава Гладышева.

На 15-й минуте Виктор Александров прошел вперед и дал пас Дмитрию Живоглядову на угол штрафной, но тот пробил выше ворот. Свои моменты были и у гостей. Так, на 21 минуте 21-летний голкипер нижегородцев успешно отразил продуманную атаку в исполнении столичной команды.

Еще несколько моментов было у обеих команд перед самым перерывом. Вратарь «Торпедо» поймал мяч Никиты Каккоева, а Севикян пробил выше перекладины.

На старте второго тайма «Пари НН» выпустил Тимура Сулейманова, Иброгимхалила Юлдошева и Дмитрия Стоцкого. Нижегородцы провели несколько атак и заработали два подряд угловых. После 70-й минуты гости начали активнее создавать атаки, одна из которых завершилась ударом близко со штангой. Удар Юлдошева в дополнительное время оказался неточным. была назначена серия пенальти, в которой нижегородцы оказались лучше.