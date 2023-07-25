«Волгаэнерго» идёт согласно плану подготовки к отопительному сезону.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось выездное совещание, темой которого стали промежуточные результаты готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону. В совещании приняли участие глава района Александр Нагин и генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Совещание состоялось в районе дома 17а 6-го микрорайона, где осуществляются работы по перекладке магистрального участка теплотрассы. В ходе проверки готовности системы теплоснабжения Виталий Гаврюшенко рассказал Александру Нагину о работах, проводимых компанией в Автозаводском районе.

Силами «Волгаэнерго» при реконструкции сетей ГВС на участке, который обеспечивает теплом и горячей водой восемь жилых домов и один детский сад, устанавливаются новые трубы из полиэтилена повышенной термостойкости. Обновленные трубы не подвержены коррозии и имеют повышенный срок службы до 50 лет. Также более 80% магистральных сетей, обслуживаемых компанией, на сегодняшний день уже прошли плановые гидравлические испытания на плотность и прочность, что говорит о соблюдении намеченного графика подготовки к отопительному сезону.

«На сегодняшний день технические специалисты «Волгаэнерго» выполняют целый комплекс мероприятий в рамках утвержденной ремонтной программы. В работах задействованы как собственные ремонтные бригады компании, так и подрядные организации. В настоящее время к зиме уже подготовлены 13 центральных тепловых пунктов и 14 насосных станций предприятия», - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

«Подготовка к зиме – это всегда важная задача. Постоянное взаимодействие по данному вопросу с представителями ресурсоснабжающей организации находится на особом контроле администрации Нижнего Новгорода. Для того, чтобы обеспечить бесперебойным теплом и горячим водоснабжением более 300 тысяч жителей Автозаводского района проводится огромная работа по модернизации и замене сетей теплоснабжения на магистральных трубопроводах. Использование современных качественных материалов в работе позволяет снизить количество аварийных ситуаций в отопительный сезон. С каждым годом ресурсоснабжающая организация наращивает темпы модернизации. В этом году благодаря дополнительно привлечённым средствам из «Фонда развития территорий» она увеличит перекладку сетей на 40%», - рассказал глава Автозаводского района Александр Нагин.