Александр Бречалов и Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы работы электросетевого комплекса Удмуртской республики.

25 июля в Москве Глава Удмуртской республики Александр Бречалов обсудил с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским мероприятия по развитию энергокомплекса региона и подготовку к отопительному сезону.

Руководитель энергокомпаний отметил, что «Удмуртэнерго» увеличил вложения в техническое обслуживание и ремонты электросетевого хозяйства Удмуртии на 46% по сравнению с 2022 годом, а инвестиции – почти на 60%.

Важной темой встречи стали вопросы подключения к сетям субъектов Особой экономической зоны Ижевска и Глазова, а также модернизация систем уличного освещения в населенных пунктах республики, в том числе масштабный проект в столице региона.

«Нашей важнейшей задачей является качественная и своевременная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода для обеспечения надежности электроснабжения жителей и предприятий региона. Наряду с этим, совместно с Правительством Удмуртии, мы реализуем масштабные проекты направленные на развитие электросетевого комплекса и создание благоприятного инвестиционного климата республики», – подчеркнул генеральный директор Обществ Игорь Маковский.

«Удмуртэнерго» – наш надежный деловой партнер, один из крупнейших налогоплательщиков республики, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. – Ключевой принцип работы «Россети Центр и Приволжье» – высокая социальная ответственность, а главный приоритет – бесперебойное обслуживание потребителей. Уже дважды за этот месяц по республике проходил грозовой фронт, который приводил к нарушениям в работе сетей. Но благодаря профессиональной и слаженной работе специалистов компании электроснабжение наших городов и сел удавалось восстановить в кратчайшие сроки. Рад, что мне выдалась возможность лично поблагодарить руководство компании за самоотверженный труд энергетиков региона».