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НовостиНовости компаний25 июля 2023 12:29

Горьковский филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» усилит контроль качества нефти и нефтепродуктов

Это станет возможным благодаря дополнительному оснащению лаборатории
Источник:kp.ru

Модернизация объектов исследовательской инфраструктуры будет проведена в Горьковском филиале АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2023 году. Это позволит улучшить контроль качества нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба компании.

- На текущий год запланировано оснащение новыми техническими средствами охраны всех испытательных лабораторий контроля качества нефти и нефтепродуктов Горьковского, Рязанского РНУ и Володарского РНПУ, - говорится в сообщении.

По данным предприятия, за полгода 2023 года специалисты испытательных лабораторий выполнили 143,1 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе, 23,5 тыс. исследований нефти и 119,6 тыс. - нефтепродуктов. Оценка состава и свойств ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей качества нефти, авиационного керосина, автомобильного бензина и дизельного топлива при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

Все лаборатории оснащены современным оборудованием: хроматографическими комплексами, атомно-адсорбционными спектрометрами, денсиметрами, титраторами. Это позволяет оперативно и в необходимом объеме проводить испытания, обеспечивая при этом точность, достоверность и качество результатов.