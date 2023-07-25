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НовостиОбщество25 июля 2023 11:25

В Нижнем Новгороде отложили строительство музея «Россия – моя история»

Его планировали возвести в районе парка Победы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижнем Новгороде отложили строительство музея «Россия – моя история».

В Нижнем Новгороде отложили строительство музея «Россия – моя история».

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде отложили строительство музея «Россия – моя история» стоимостью 500 млн рублей. Об этом пишет NewsRoom24 со ссылкой на региональный минкульт.

Новый музейный комплекс хотели построить в районе парка Победы на Гребном канале. Двухэтажное здание площадью более 4 тысяч квадратных метров должно было разместиться рядом с океанариумом, также на этом участке намеревались построить заправку и фудкорт.

В прошлом году было озвучено, что стоимость строительства музея обойдется в 500 млн рублей, однако властям пришлось урезать расходы бюджета, и до музея дело так и не дошло. По информации минкульта, его отложили на неопределенный срок.