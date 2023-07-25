Глеб Никитин подал документы для участия в выборах. Фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Глеб Никитин будет баллотироваться с губернаторы от регионального отделения партии «Единая Россия». 21 июля стартовал второй этап подачи документов, после чего избирательная комиссия зарегистрирует всех кандидатов. Заявления принимаются до 28 июля включительно, после чего будет известен список всех претендентов на должность главы региона.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области пройдут в единый день выборов, 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет как дистанционно на портале госуслуг, так и в традиционном формате.