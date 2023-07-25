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НовостиОбщество25 июля 2023 7:27

Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа

Движение ограничат в районе дома №2
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа.

Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде перекроют до 15 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Ветеринарную в Нижнем Новгороде частично перекроют на три недели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, движение ограничат в районе дома №2 с 8 часов утра 26 июля и плоть до полуночи 15 августа. Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и внимательно следить за дорожными знаками.

В чем причина столь длительного перекрытия, не уточняется.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке по улице Вождей Революции в Нижнем Новгороде ограничат с 8 августа.