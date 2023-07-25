Вышвырнул из окна и избил: в Нижнем Новгороде живодер поиздевался над котенком и бросил его умирать в мусорном контейнере

Избитый кот лежал в мусорном баке. Фото: принтскрин видео.

Житель Нижнего Новгорода избил и выкинул своего домашнего кота в мусорный бак. Как сообщили в котопесокафе «Мурррчим» инцидент произошел в июле в Сормовском районе города. Жительница дома №20 по улице Вождей Революции стала свидетелем страшных изуверств над животным. Сосед девушки сначала сбросил молодого черного котика с 3 этажа, затем жестоко избил у всех на глазах и швырнул в почти пустой мусорный контейнер.

Сосед явно был не в лучшем расположении духа, но девушка не испугалась возможных последствий своих действий и сняла произошедшее на видео в качестве доказательства.

- Улечка, кисонька! Вот сосед только что выкинул кота в помойку. Ужас! Вот, в помойное ведро выкинул, - объясняет девушка за кадром, параллельно показывая кота и контейнер.

Неравнодушная девушка вызволила кота и забрала его к себе, чтобы лечить и выхаживать. Вскоре о произошедшем узнали и волонтеры. Они рассказали, что у кота повреждена лапка, текла кровь из глаза — это только то, что видно на глаз, без обследования. После пережитого коту, вероятно, потребуется серьезное лечение, и новая хозяйка об этом позаботится.

- Надеемся, что жильцы дома не оставят это и обратятся в полицию! Есть свидетели, - подчеркнули в котопесокафе.

Жильцы дома сообщают в соцсетях, что предыдущий кот этой семьи насмерть замерз в сугробе.

К слову, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.