49-летний мужчина утонул в озере в Кстовском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Кстовском районе из озера достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Это произошло в минувший понедельник на озере Мешиха около 18.30. Отдыхающие увидели в воде труп и позвонили в экстренные службы. Погибшим оказался мужчина 49 лет.

Какова причина и обстоятельства смерти, предстоит установить правоохранительным органам. По предварительным данным, мужчина полез купаться, будучи под градусом.

Тело погибшего передано полиции.

Напомним, в минувшее воскресенье на озере в Богородском районе перевернулась лодка с семьей. Мужчина и женщина погибли, их шестилетний сын находится в реанимации.