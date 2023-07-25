Заседание Совета при полпреде Президента России в ПФО состоялось в Нижнем Новгороде

Заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО состоялось в Нижнем Новгороде 24 июля. Темой мероприятия стало обеспечение бесперебойной работы оборонных предприятий, сообщает Пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, оборонный комплекс день ото дня наращивает темпы производства. За эти полгода предприятиями ОПК произведено больше, чем за весь прошлый год. А средств поражения за один только месяц производится больше, чем за 2022 год. На территории ПФО расположено 1200 предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые вносят огромный вклад в эту работу.

- Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников предприятий, которые круглосуточно трудятся во имя победы. Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены, - отметил Мантуров.

Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров в свою очередь отметил, что органам власти необходимо усилить поддержку предприятий ОПК. Это касается помощи при технологическим присоединением к объектам инфраструктуры, получением разрешений на строительство и вводом объектов «оборонки» в эксплуатацию. Особняком стоит кадровый вопрос. Оборонным предприятиям округа на данный момент не хватает 30% сотрудников, поэтому руководителям регионов необходимо усилить работу в этом направлении, сказал Комаров. В частности, направлять выпускников вузов на работу на эти заводы.