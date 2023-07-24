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НовостиПроисшествия24 июля 2023 17:43

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на журналистов в Арзамасе

Они снимали сюжет о нарушении норм экологии
Елизавета КОПЫЛОВА
Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на журналистов в Арзамасе

Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на журналистов в Арзамасе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на журналистов в Арзамасе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, инцидент произошел 21 июля. Съемочная группа приехала снимать сюжет о нарушении норм экологии, ведь там была местная свалка. Вдруг появились четверо неизвестных людей, которые набросились на журналистов. В итоге оператору съемочной команды сломали нос.

По факту случившегося Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову завести уголовное дело по статье «Воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов», а также доложить о ходе его расследования.