В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят масштабные ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где обсуждались работы, направленные на подготовку электросетевого комплекса к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов. Глава энергокомпаний отметил, что исполнение мероприятий Программы технического обслуживания и ремонтов находится на особом контроле.

Всего кампания 2023 года, в которой задействовано 3 370 бригад, охватит 4 107 км воздушных линий 0,4-110 кВ и 9 805 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ. На 1 801 питающем центре 35-110 кВ будет выполнен текущий и капитальный ремонт основного оборудования.

Помимо этого, запланирована масштабная расчистка 23 тысяч километров трасс воздушных линий электропередачи. Также производится выправка опор, укрепление фундаментов, восстанавливаются обязательные обозначения и нумерация.

К началу августа энергетики выполнили уже 70% от годового плана работ.

«Программа технического обслуживания и ремонта электрооборудования является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме. Перед нами стоит задача – завершить реализацию основных мероприятий, обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств к сезону повышенных нагрузок, а также сохранить высокий уровень надежности электроснабжения жителей 20 российских регионов в предстоящем отопительном сезоне», – отметил Игорь Маковский.