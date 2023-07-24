Суховой фонтан установили в сквере имени Фильченко в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Суховой фонтан установили в сквере имени Фильченко возле бывшего кинотеатра «Канавинский». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

В июне текущего года стало известно, что в Канавинском районе перед ТЦ «Канавинский» сквер будет назван в честь Героя Советского Союза Николая Фильченкова. В ноябре 1941 года он погиб в неравном бою с фашистами под Севастополем.

Как отметил мэр города, в сквере появился сухой фонтан с подсветкой, а возле него установили качели, лавочки и стулья, где могут отдохнуть местные жители. Кроме того, на территории появились газоны, высадили деревья и цветы.

Местные жители активно принимали участие в обсуждении проекта будущего сквера. Нижегородцы оценили проделанную работу, а в особенности сквер понравился детям.