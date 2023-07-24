Свыше 55 медицинских консультаций провели в Нижегородской области специалисты «Поездов здоровья». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Свыше 55 медицинских консультаций провели в Нижегородской области специалисты «Поездов здоровья» с начала года. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Как отмечается, медосмотр в «мобильных поликлиниках» прошли 30,7 тысяч человек. Главный врач больницы им. Семашко Сергей Богданов поделился, что работа «Поездов здоровья» помогла выявить более девяти тысяч заболеваний в регионе, в том числе 185 случаев новообразований.

- По итогам проведенных выездных мероприятий на дополнительное обследование направлены 19 530 человек, на госпитализацию – 2 042 пациента, - добавил он.

Кроме того, все мобильно-диагностические комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения базовых исследований. С начала года было проведено более 109 тысяч лабораторных исследований, 12,1 тысячи флюорографий, 10,7 тысячи электрокардиографий, 10,6 тысячи различных ультразвуковых исследований, а также шести тысяч пациенткам сделали маммографию.

Работа «Поездов здоровья» очень сильно помогает в оказании медицинской помощи пожилым людям, а также маломобильным гражданам.