Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2023 14:24

Журналиста «Сети НН» избили во время съемок в Арзамасе

Инцидент произошел 21 июля
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Полученная травма относится к категории тяжелых.

Полученная травма относится к категории тяжелых.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В промышленной зоне села Морозовское недалеко от Арзамаса неизвестные избили оператора программы «Сети НН» во время съемок. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел 21 июля. Как оказалось, в тот день съёмочная группа с приглашенными спикерами приехала снимать сюжет о местной свалке. Вдруг на горизонте появились четверо неизвестных и набросились на журналистов. В результате у оператора телепрограммы оказался сломан нос.

– Выясняются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование, – сообщили в Гострудинспекции.

Известно, что полученная травма относится к категории тяжелых.