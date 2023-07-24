Журналиста «Сети НН» избили во время съемок в Арзамасе

Полученная травма относится к категории тяжелых. Фото: Иван ВИСЛОВ

В промышленной зоне села Морозовское недалеко от Арзамаса неизвестные избили оператора программы «Сети НН» во время съемок. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел 21 июля. Как оказалось, в тот день съёмочная группа с приглашенными спикерами приехала снимать сюжет о местной свалке. Вдруг на горизонте появились четверо неизвестных и набросились на журналистов. В результате у оператора телепрограммы оказался сломан нос.

– Выясняются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование, – сообщили в Гострудинспекции.

Известно, что полученная травма относится к категории тяжелых.