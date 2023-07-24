Юные нижегородцы и их наставники стали призерами федеральной образовательной программы МТС

Компания МТС подвела итоги 9 сезона федерального образовательного проекта «Поколение М». Специальными призами по итогам конкурса «Лаборатория ZOO» отмечены воспитанники и руководители детского сада N49 «Светлячок» из Нижнего Новгорода и учащиеся Архангельской средней школы из рабочего поселка Шатки Нижегородской области. Приз зрительских симпатий завоевал 8-летний Савва Логвин из села Вад.

В образовательной программе, проходившей на сайте «Поколения М», принимали участие дети и подростки от 6 до 14 лет со всей России. Ребята слушали рассказы о различных животных и их среде обитания и создавали творческие работы на экотематику.

Из сотен работ, загруженных на сайт, жюри отметило специальными призами участников из детского сада N49 «Светлячок» Нижнего Новгорода, которые присоединились к конкурсу сразу 4 группами детей и воспитателей. Вместе воспитанники и их наставники смотрели познавательные ролики, рисовали изображения животных, лепили их из пластилина и создавали макеты среды обитания. Так, за время участия в проекте ребята лучше познакомились с орангутангом, кудрявым пеликаном, амурским тигром и снежным барсом.

Не меньшую активность проявили и учащиеся 4 класса Архангельской средней школы из поселка Шатки. В рамках занятий в центре «Точка роста» вместе с преподавателями ребята записали видеоролики с рассказами о своих работах и загрузили их на сайт «Поколение М».

А 8-летний Савва Логвин из села Вад отправил на суд жюри макет места обитания пеликана. Савва учится в младшей школе и любит кататься на велосипеде, а еще мечтает стать алхимиком. О проекте мальчик узнал от классного руководителя и пожелал будущим участникам искренне любить природу, и тогда удача не заставит себя ждать. По итогам конкурса члены жюри отметили работу Саввы призом зрительских симпатий.

«Многие юные нижегородцы уже знакомы с проектом «Поколение М», но в этом году мы отмечаем повышенный энтузиазм со стороны целых творческих коллективов и получаем положительный отклик не только от детей и их родителей, но и от педагогов. Последние, в свою очередь, используют платформу в качестве дополнительного инструмента к основной образовательной программе. И это не случайно, ведь для участия в проекте достаточно иметь смартфон, чтобы снять фото или видео, и доступ в интернет, чтобы загрузить его. Таким образом, благодаря современным цифровым сервисам МТС, дети могут учиться у настоящих звезд и реализовывать свои таланты в формате онлайн, независимо от места проживания», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Отметим, что с 1 по 31 июля нижегородцы могут также присоединиться к бесплатной онлайн-школе анимации. Всероссийская летняя смена для подростков от 11 до 18 лет работает в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» в телеграм-канале проекта. По итогам самые успешные участники получат приглашения на любые мероприятия, которые пройдут в Москве и городах-миллионниках.