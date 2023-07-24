Дзержинск и Павлово стали победителями в конкурсе малых городов и исторических поселений. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Дзержинск и Павлово вошли в число 145 победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Итоги подвели сегодня во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Качество городской среды улучшают по программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этой программе с 2017 года благоустроили более 103 тысяч территорий.

Всероссийский конкурс проводит Минстрой РФ с 2018 года. В нем могут участвовать города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Нижегородская область уже не раз участвовала в конкурсе. Победителями становились некоторые нижегородские проекты, в том числе такие знаковые, как Парк имени Гайдара в Арзамасе, исторический центр Семенова, набережная Городца.

- Здорово, что победы в конкурсе малых городов и исторических поселений для Нижегородской области стали уже доброй традицией. В этом году в число победителей вошел Дзержинск в категории «Исторические поселения» с концепцией развития территории у Дворца культуры химиков и бульвара Победы. В Павлове жюри оценило благоустройство парковой зоны – этап реновации пешеходного кольца «Место встречи», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект благоустройства парковой зоны в Павлове создало Агентство развития городской среды «ГороДА». Он победил в номинации «Города с населением от 50 до 100 тысяч человек», стоимость его реализации – почти 100 млн рублей.

В Дзержинске проект развития территории у Дворца культуры химиков и бульвара Победы подготовило архитектурное бюро «Гора». Для проекта выделят более 65 млн рублей.