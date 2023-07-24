Дзержинск победил в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом развития территории у Дворца культуры химиков, включая бульвар Победы. Итоги конкурса были подведены 24 июля во Владивостоке в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Дзержинска Ивану Носкову статуэтку победителя с изображением Русского моста, расположенного во Владивостоке.

«В этом конкурсе принимают участие все регионы страны, а Нижегородская область в числе лидеров по количеству поданных для участия проектов. Тем почетнее победа Дзержинска в условиях этой высокой конкуренции, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Успешный проект, который будет реализован уже в следующем году, получился во многом благодаря жителям, принимавшим участие в обсуждениях, высказывавшим свои идеи, пожелания, делившимся своим видением этого важного для города общественного пространства. После того как проект будет воплощен в жизнь, завершится масштабное благоустройство центральной части города».

Проект благоустройства более 4 гектаров общественного пространства подготовило архитектурное бюро «Гора». В его основу легла преемственность места – территория находится в историческом центре города, вдоль всего пешеходного маршрута планируется сохранить зеленую аллею и цветники. Размер финансирования – более 65 млн рублей.

«Наш город уже можно назвать постоянным участником всероссийского конкурса. Благодаря победам в нём мы дополнительно привлекаем из федерального бюджета десятки миллионов рублей. За счёт этого получаем новые возможности для воплощения в жизнь проектов, которые востребованы у горожан. Мы видим, что конкуренция на конкурсе с каждым годом всё выше, городов-участников всё больше. Тем более значима победа Дзержинска», – сказала председатель Думы г. Дзержинска Виктория Николаева.

Концепция благоустройства предусматривает создание «Сада культур»: художественной, театральной, индустриальной, исторической, культуры общения и других. В проекте сохранена регулярная планировка ансамбля сквера и бульвара и визуальные оси, при этом основные маршруты сквера дополнены прогулочными с цветочными аллеями. Между сквером и бульваром предусмотрено пространство для создания единого безбарьерного «коридора». Концепция разрабатывалась совместно с активными жителями, некоммерческими организациями, в том числе в фокус-группах, с родителями, которые водят детей в кружки ДКХ, и с самими детьми. В обсуждении проекта приняло участие более 300 дзержинцев.

Из 17 поданных на конкурс заявок от Нижегородской области конкурсный отбор прошли 2 проекта: от города Дзержинска и от города Павлово. Напомним, Дзержинск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 года. Благодаря предыдущим победам в городе были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха, сквер на площади Дзержинского и пешеходная улица Парковая аллея.