Новорожденный ребенок пострадал при столкновении двух машин на Казанском шоссе. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Новорожденный ребенок пострадал при столкновении автомобилей ВАЗ 2106 и Hyundai Creta на Казанском шоссе 11. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня в 14:00. 24-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ 2106, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с машиной, которая ехала впереди. В автомобиле Hyundai Creta находился 38-летний водитель, а также новорожденный ребенок, который был в автокресле. В результате ДТП ребенок пострадал.

Напомним, два человека погибли при столкновении двух легковых машин в Арзамасе вечером 21 июля.