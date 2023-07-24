Только 8% семей относятся к среднему классу в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

8% семей относятся к среднему классу в Нижегородской области. Об этом свидетельствуют результаты статистики «РИА Новости».

Согласно информации, под средним классом эксперты имеют ввиду семьи, которые могут себе позволить купить автомобиль и квартиру, а также съездить на хороший отдых раз в год.

Нижегородская область занимает 38 строчку в рейтинге регионов РФ. Первую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 39,2%, а второе место занял Чукотский автономный округ с показателем 32,5%.

В то время, как последние места заняли Чеченская республика и Республика Ингушетия, их показатели составляют 1,7% и 1,4% соответственно.