АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело учения на подводных переходах трубопроводов в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело плановые учения на подводных переходах магистральных нефтепродуктопроводах в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тренировка проходила на реке Кудьма Кстовского района, ее цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций. По сценарию операторам поступила информация об авариях на подводных переходах МНПП и МН с условным выходом нефтепродуктов и нефти. Дежурные передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли аварийные службы Горьковского и Рязанского районных нефтепроводных управлений.

Аналогичные учения также прошли в Московской, Рязанской и Тульской областях, в занятиях приняли участие 182 человека. Всего использовано 3680 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения, было задействовано 23 нефтесборщика общей производительностью 1040 куб. м в час. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха.