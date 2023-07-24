Самолет Сочи - Нижний Новгород экстренно сел из-за инсульта у пассажира Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за инсульта у пассажира. Об этом сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Как отмечается, инцидент произошел 23 июля в 15:58. В пути одному пассажиру стало плохо. В итоге команда воздушного судна приняла решение об экстренной посадке самолета в Минеральных Водах. Посадка состоялась благополучно в 16:39.

58-летнего больного с приступом инсульта передали бригаде скорой помощи, которая ожидала в аэропорту.

В 18:01 самолет со 188 пассажирами вылетел в Нижний Новгород.