Советскую мозаику на фасаде детсада заделывают утеплителем в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Советскую мозаику на фасаде детского сада закрывают утеплителем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в группе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Речь идет о детском саде «Парус» в 7-м микрорайоне. Рабочие проводят утепления стен, тем самым все больше закрывая панно, утеплителем. Жители стали спорить о сложившейся ситуации. Некоторые считают, что главное – это комфорт детей, другие предположили, что утепление можно было сделать с внутренней стороны стен.

Сейчас мозаичное панно есть на девяти фасадах детских садов из 316. Местные жители считают, что из-за того, что произведения советского монументально-декоративного искусства не имеют статуса ОКН, со временем город их потеряет вовсе. Таким образом, Нижний Новгород лишится культурного разнообразия.