Движение транспорта по улице Вождей Революции в Нижнем Новгороде ограничат с 8 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта на участке по улице Вождей Революции в Нижнем Новгороде ограничат с 8 августа. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Согласно информации, с 8:00 8 августа до 23:59 16 августа движение приостановят в районе дома №20 на участке пересечения с трамвайными путями вдоль улицы Боевых дружин.

Кроме того, с 16 по 23 августа движение будет ограничено в районе дома №17 по улице Вождей Революции.

С 24 августа по 1 сентября ограничения введут в районе домов №13 и №14 по улице Вождей Революции.

Со 2 сентября по 9 сентября движение будет ограничено по улице Вождей Революции на участке пересечения с трамвайными путями по улице Судостроительная.

Объезд закрытых участков будет организован по прилегающим улицам. Неудобства связаны со строительством трамвайных путей.