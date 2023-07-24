Роботизированное оборудование появилось в лаборатории Нижегородского СПИД-центра. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Роботизированный комплекс оборудования появился в лаборатории Нижегородского СПИД-Центра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Оборудование позволит автоматизировать весь процесс подготовки и проведения анализов методом иммуноферметного анализа (ИФА). Медицинское оборудование купили при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области.

В лаборатории СПИД-Центра методом иммуноферметного анализа можно сделать различные тесты, например, на ВИЧ-инфекцию, сифилис, гепатиты и многие другие.

Новое оборудование позволит повысить мощность лаборатории до 10 000 анализов в сутки.

- Роботизированный комплекс требует лишь одного: чтобы в него установили пробирки с биоматериалом, а всю остальную работу с реактивами, шейкированием, смешиванием и нагревами, вплоть до еженедельной промывки собственных частей, робот делает самостоятельно, без участия человека, - отметил главный врач центра Соломон Апоян.

Также пациенты смогут быстрее узнать о результатах анализов. При бумажном документообороте пациенты ждали результаты до семь дней, сейчас при помощи новой системы можно отправить результат на портал «Госуслуги» и добавить в электронную карту пациента сразу после подтверждения итогов. При чем результаты загружаются автоматически.