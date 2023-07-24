Суд отменил приговор экс-главе нижегородского минтранса Вадиму Власову. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор бывшему главе регионального министерства транспорта Вадиму Власову, осужденному на четыре года за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсант - Приволжье».

Приговор Советского районного суда был отменен Нижегородским областным судом, дело будет рассмотрено повторно. Также отменили приговор еще одному фигуранту - экс-директору «Главного управления автодорог» Денису Цветкову.

Напомним, Вадим Власов был осужден в феврале 2023 года. В суде было доказано, что он мухлевал с гозакупками на ремонт дорог в ряде районов Нижегородской области: одних участников исключал из конкурса в пользу других. Вместе с ним был осужден и Денис Цветков – он тогда получил 2,5 года условно.