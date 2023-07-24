Мальчика сбил поезд в Лукояновском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На мальчика наехал поезд в Лукояновском районе 23 июля. Об сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Как отмечается, инцидент произошел на ж/д станции «Лукоянов». По словам очевидцев, мальчика сбил проезжающий мимо поезд. Ему около 11-12 лет. Пострадавший остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в медучреждение.

Напомним, ранее стало известно, что скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил мужчину в Володарском районе. Машинист поезда подавал громкий сигнал, а также применил экстренное торможение для предотвращения столкновения, однако избежать столкновения не удалось.